Lutto in casa Higuain: è morta la madre di Gonzalo, Nancy Zacarias

Dopo una lunga battaglia con il cancro, Nancy Zacarias non ce l’ha fatta

Terribile lutto per la famiglia Higuain. Nancy Zacarias, madre di Gonzalo, Federico, Lautaro e Nicolas, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un terribile male, quale il cancro, si è spenta poche ore fa. A darne l’annuncio sono diversi media argentini tra cui ‘La Nación’.

Pronto è arrivato il messaggio di cordoglio di Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli.

Queste le sue parole:

“Quando la signora Nancy Zacarías si è ammalata, Gonzalo Higuain stava per abbandonare il calcio.

Ma era stata proprio lei, mamma Nancy a impedirgli «di rinunciare al suo sogno e al suo lavoro per colpa mia». D’altronde, l’istinto di mamma si era palesato già quando nel 1988 fu proprio lei a correre in ospedale e a salvare in questo modo la vita al piccolo Gonzalo che aveva solo dieci mesi e fu colpito da una meningite. Ma stavolta no. Era il 2016 quando la donna subì un’operazione per provare a migliorare la sua situazione clinica. Stavolta ha smesso di lottare. Proprio delle scorse ore è la notizia del suo decesso. Eppure il trasferimento negli States, a Miami, Gonzalo lo aveva voluto proprio per starle accanto maggiormente. Ma a volte, si sa, la malattia è più forte della speranza e degli affetti che ci circondano. Ti abbraccio fortissimo. Forza, Gonzalo”.

