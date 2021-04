TOP&FLOP – Torino-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli batte i granata e aggancia la zona Champions League portandosi a 66 punti, al pari di Juventus e Milan

Primo tempo

Subito dopo il fischio d’inizio la gara entra nel vivo. Per i granata, Verdi ci prova subito con una conclusione da fuori area, che viene però bloccata facilmente da Meret. All’ottavo minuto i padroni di casa si rifanno vivi dalle parti di Meret. Verdi batte un calcio di punizione e mette al centro, la sfera arriva ad Ansaldi che la rimette in mezzo per Nkoulou, palla sul fondo. Il Napoli si fa vedere dalle parti di Sirigu per la prima volta al 10′, discesa di Di Lorenzo che mette in mezzo per Osimhen, il nigeriano si gira nello stretto e calcia in porta, trovando solo l’esterno della rete. Bisogna attendere solo un altro minuto per assistere al gol che apre la partita, Bakayoko recupera palla, si avvicina al limite e calcia di destro, il pallone si infila all’angolino, sul palo lontano dove Sirigu non può arrivare, 1-0 Napoli.

Uno-due micidiale dei partenopei, che al 13′ trovano il gol che decide definitivamente la gara. Nkoulou sbaglia l’appoggio e manda in campo aperto Osimhen, il nigeriano si presenta davanti a Sirigu e lo trafigge grazie ad un rimpallo causato da Bremer sul suo piede, 2-0 Napoli. Ancora Napoli al 24′, Osimhen ruba palla ad Ansaldi e serve Zielinski, il polacco prova il tiro ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 27′ Insigne ci prova dalla lunga distanza, Bremer devìa in angolo. Politano sfiora il gol al 32′, dopo essere lanciato in profondità, l’esterno entra in area, si accentra e calcia di sinistro ma la palla viene deviata e per poco non beffa Sirigu, Napoli vicino al 3-0.

Continua il dominio azzurro nella prima frazione, da calcio d’angolo Rrahmani stacca di testa, palla a lato non di molto. Bisogna attendere fino al 36′ per rivedere i padroni di casa, sugli sviluppi di un corner, Di Lorenzo colpisce involontariamente e rischia di spedire la palla in rete, Osimhen però salva sulla linea e di testa alza sopra la traversa. Gli azzurri spingono molto e al 38′ vanno a millimetri dal 3-0, Zielinski prova la conclusione da fuori area, Sirigu è battuto ma la palla si stampa sul palo. La prima metà di gara si chiude con un’occasione per il Toro. Azione insistita dei padroni di casa che portano al tiro Verdi, che viene murato, e poi Belotti la cui conclusione si spegne alta sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa i granata scendono in campo con più aggressività e al 49′ sfiorano la rete che riaprirebbe la gara. Ansaldi entra in area, mette a sedere Koulibaly e calcia in porta, Meret respinge con i piedi. Ancora Toro al 50′, Singo guadagna il fondo e fa partire il cross, Mandragora ci arriva di testa ma Meret si fa trovare pronto e blocca. Gli uomini di Gattuso si rendono pericolosi al 53′ con Osimhen, che riceve palla da Demme e calcia, Sirigu si oppone bene e devìa. Il nigeriano è incontenibile e al 54′ sfiora la doppietta personale, l’attaccante va in campo aperto, arriva in area e calcia, Sirigu ancora una volta costretto agli straordinari.

Il Napoli è sfortunato e meriterebbe il 3-0. Secondo legno della gara, al 60′ Insigne entra in area dalla sinistra e fa partire il destro a giro, palla che si infrange sul palo a Sirigu battuto. Al 62′ Belotti si incarica di battere un calcio di punizione, ma il suo tentativo finisce alle stelle. Il Napoli si rende ancora pericoloso al 70′. Insigne porta palla sulla sinistra, entra in area e calcia, ma il suo tiro viene murato. Le iniziative del Toro sono sempre molto timide, al 78′ Bonazzoli prova il tiro dai venti metri, la palla viene deviata da Koulibaly e finisce sopra la traversa.

Gli azzurri vogliono allargare il vantaggio e al minuto 80 ci vanno vicini ancora una volta. Mertens ci prova ma il suo tiro viene rimpallato, sulla palla arriva Osimhen che prova a ribattere a rete, Sirigu in uscita si oppone. Ancora Mertens al minuto 81, Di Lorenzo scarica su Lozano, che fa partire un cross per Mertens, il belga tutto solo in area spara alto. Subito dopo è proprio Lozano a sfiorare la rete. il messicano entra in area dalla destra e calcia forte verso la porta, Sirigu si salva alzando sopra la traversa.

Nel finale di gara arriva anche un’espulsione per i granata, che al minuto 86 rimagono in 10 per espulsione di Mandragora. Il centrocampista commette un fallo tattico e si becca il secondo giallo. Gli ultimi minuti di gara sono ad appannaggio del Napoli che va vicino al 3-0 con Elmas, che entra in area ed incrocia il sinistro, conclusione larga non di molto; e con Mertens, che dal centro dell’area riceve il cross di Lozano, il bega prova la girata ma la palla finisce larga sul fondo.

Top – Victor Osimhen

Trova il gol del definitivo 2-0, anche se viziato da un rimpallo fortunoso con Bremer. Va vicinissimo al gol in diverse occasioni, ammattisce la difesa granata e costringe Sirigu a fare gli straordinari. Il migliore della gara è lui.

Flop – Dries Mertens

Serata no per il belga. Dopo la grande prestazione contro la Lazio, impreziosita da un fantastico gol, la sua prova contro i granata lascia molto a desiderare. Tanti, troppi errori sotto porta, non è in lui, il peggiore della gara

Alessandro Santacroce

