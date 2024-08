Corriere dello Sport – Lukaku vuole il Napoli: respinte tutte le soluzioni del Chelsea

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla questione inerente al futuro di Romelu Lukaku. Il belga è in attesa che si sblocchi la situazione di Victor Osimhen. Ha le idee chiare, vuole solo il Napoli e sta respingendo tutte le soluzioni alternative avanzate dal Chelsea, che vorrebbe solo trovargli una sistemazione per cautelarsi. In primis, l’attaccante non è stato convocato nella tournée negli States, tutto per evitare rischi o ritardi eccessivi legati al trasferimento di Osimhen. Romelu, però, non vuole sentir parlare d’altro, nel suo futuro vede solo il Napoli di Antonio Conte.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gilmour, il Napoli offre 10mln di euro: il Brighton declina l’offerta

Raspadori elogiato dai quotidiani: “gol alla Aguero”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi