Corriere dello Sport – Caso Osimhen, c’è l’accordo col Psg: ma manca intesa con ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla questione inerente a Victor Osimhen. La situazione è ancora in fase di stallo, poiché il giocatore ha già un accordo con il Paris Saint-Germani, mentre manca quello con il Napoli. In sostanza, Roberto Calenda e i Campos hanno trovato la soluzione, mentre con De Laurentiis, manca ancora l’intesa. Ci sono divergenze di vedute: il presidente non vuole allontanarsi troppo dalla cifra della clausola, ovvero quella da 130 milioni di euro, mentre il Psg spera in un maxi sconto e si è messo in silenzio strategico.

