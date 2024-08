Corriere dello Sport – Conte, contro il Modena sarà Raspadori il centravanti titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prima partita ufficiale del Napoli. Antonio Conte ha già le idee chiare sul titolare in attacco, ha scelto Giacomo Raspadori come centravanti, nonostante le sua caratteristiche siano decisamente diverse, rispetto a quelle di Osimhen o Lukaku. Tuttavia, il tecnico vuole fare bene in Coppa Italia, in programma tra otto giorni al Maradona. L’allenatore ha avuto buone impressioni durante la partita al Patini di Castel di Sangro, contro il Brest.

