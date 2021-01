UFFICIALE – Serie A, decisioni Giudice Sportivo: sette squalificati, due dello Spezia

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: sono sette gli squalificati per il prossimo turno dell’Epifania

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo, sono sette i calciatori di che saranno squalificati per il prossimo turno dell’Epifania. Lo Spezia perde due calciatori, Chabot ed Estevez, che dunque non saranno disponibili contro il Napoli nel match in programma dopodomani alle 18. A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Una giornata di squalifica: Chabot e Estevez (Spezia), Dominguez (Bologna), Leiva (Lazio), Lykogiannis (Cagliari), Romero (Atalanta), Tonali (Milan).

