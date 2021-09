Martino tuona: “Juve messa peggio del Napoli”

Carmine Martino, voce nota di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell’emittente per parlare di Napoli-Juve.

Martino esamina la questione sudamericani, penalizzata soprattutto la Juve:

“Spalletti butterà in campo Ospina per forza di cose, è indispensabile, non si può mandare in campo un debuttante. Va detto che anche la Juventus è messa male, peggio perché ne ha 5 di sudamericani. Parliamo di giocatori come Dybala, ma bisogna stare comunque attenti perché raramente ne ha perse due di fila, ma comunque non ha ancora un’identità di squadra ed avrà fuori o comunque stanchi diversi giocatori importanti”.