Ospina-Napoli, il portiere cosciente di dover lasciare spazio a Meret

David Ospina potrebbe salutare il Napoli a fine stagione, il motivo ha anche a che fare con Alex Meret.

David Ospina ha conquistato la fiducia di tutti al Napoli, ma che dire riguardo il suo futuro? La stagione calcistica sta volgendo al termine e secondo il Mattino il portiere colombiano potrebbe salutare la squadra partenopea. Ospina è infatti cosciente che deve cedere il suo posto al giovane Alex Meret.

“Nei piani attuali David Ospina sa che dovrà lasciar il posto dalla prossima stagione a Meret (poi, c’è tempo per cambiare tutto). Ma, per certi versi, è il simbolo di questo Napoli. Quando le cose con mister Carlo Ancelotti andavano malissimo, i figli non venivano accompagnati a scuola dal colombiano. Motivo? Ospina voleva evitare di incrociare la delusione dei tifosi. Cosa che è tornato a fare con entusiasmo, ancor di più in questi giorni.”

