Napoli-Milan, due assenze importanti in casa rossonera

Il Milan dovrà fare a meno di due importanti giocatori per la sfida contro il Napoli.

Il giornalista Paolo Vinci è intervenuto ai microfoni di Tribuna Sport, trasmissione in onda su Televomero. Quest’ultimo ha parlato di Napoli-Milan, sfida in programma domenica allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo Vinci la favorita è proprio la squadra di Spalletti: il Milan invece dovrà fare i conti con due assenze non da poco. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic ed Alessio Romegnoli.

Ecco le parole di Paolo Vinci:

“Tra Spalletti, Inzaghi e Pioli preferisco l’allenatore del Napoli, è il migliore. Pioli dovrà rinunciare a Romagnoli ed Ibrahimovic: due dei migliori calciatori a disposizione. Lo svedese avrà difficoltà a tornare in campo per le prossime partite a causa dei tanti guai fisici che lo stanno accompagnando dall’inizio della stagione.”

