Napoli-Milan, gli Ultras torneranno a tifare. Ambiente bollente al Maradona

Napoli-Milan, c’è il ritorno degli Ultras

Napoli-Milan è una di quelle sfide che può valere una stagione, anche i tifosi dei gruppi organizzati lo sanno. Infatti, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i supporter azzurri sono pronti a tornare al Maradona per far sentire la loro voce, con la speranza di trascinare la squadra in questo finale di stagione. Ecco quanto riportato dal quotidiano:.

“Il Napoli primo in classifica ha riacceso l’entusiasmo: il pienone per Napoli-Milan è una realtà: biglietti a ruba in due ore. E ora tornano a tifare con rinnovato ardore anche i settori più popolari, proprio come accadeva negli Anni ‘80, quando la sfida tra azzurri e rossoneri valeva lo scudetto, proprio come ora, anche se mancano ancora dieci giornate alla fine di un campionato che mai come quest’anno non è dominato da una sola squadra.

Tornano a esporre i propri vessilli, striscioni e sciarpe anche la Curva B e la A. Il momento, però, è delicato e complice anche l’andamento super della squadra di Spalletti, le due Curve hanno deciso di mettere al bando le polemiche e tornare ad esporre sciarpe e bandiere, ma soprattutto far sentire la propria voce”.

