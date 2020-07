Pedullà: “Per Osimhen ci vuole pazienza, offerti 3 milioni a stagione”

Alfredo Pedullà si dice ottimista sull’arrivo di Osimhen

Attraverso un editoriale su WilliamHill.it, Aldredo Pedullà si è detto ottimista sulla chiusura della trattativa tra il Napoli ed il Lille per Victor Osimhen. Ecco quanto riportato:

“Succede raramente che un calciatore sbarchi nella sua probabile città senza poi firmare alcun tipo di contratto. È quanto accaduto a Victor, che aveva avuto un invito antecedente, stoppato dalle note vicende extracalcistiche che non gli consentirono di prendere un aereo e arrivare in Italia. Nel bel mezzo la dolorosa perdita dell’amatissimo papà, il calcio poteva anche attendere. l ragazzo dal fisico possente ha vissuto in modo totale la sua 48 ore all’ombra del Maschio Angioino, ha dialogato con Gattuso, ha preso l’aliscafo per andare a Capri e conoscere De Laurentiis. Lì si è parlato di ingaggio, dopo aver avuto la totale conferma che il sì era incondizionato, alla larga da qualsiasi dubbio o perplessità. Osimhen avrà il contratto che merita, con una base da tre milioni a stagione più bonus, il giusto riconoscimento dopo una stagione – ormai archiviata – molto succosa, ricca di gol, di numeri, di giocate esplosive. È lui il nuovo che avanza, anzi potremmo dire: è lui il nuovo che brilla, giocare di anticipo per il Napoli è stato di fondamentale importanza per evitare l’inserimento di qualsiasi concorrenti, soprattutto quelli inglesi. Tuttavia, ripetiamo: serve ancora un minimo di pazienza”.

