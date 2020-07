Pisacane, ag. Insigne: “Mai polemizzatto sulle sostituzioni, Lorenzo è eccezionale”

Pisacane chiarisce la smorfia di Lorenzo Insigne al cambio

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“È un grandissimo professionista, cura ogni aspetto ed in campo si vede ciò che riesce a fare: è da elogiare. Tutti vogliono giocare 90′, spesso quando si esce dal campo – nel caso di molti giocatori – quando uno ha uno sguardo più imbronciato, è perché magari voleva dare un contributo maggiore. Non è detto che ce l’ha per forza contro l’allenatore che l’ha tolto, quello che fa Lorenzo, viene sempre interpretato male: ci ha fatto l’abitudine. Ho sentito commentatori tv parlare di gesti di Lorenzo all’uscita, ma non ne ha fatto nessuno, ne abbiamo anche parlato. Forse l’espressione era per il palo preso, ma da qui a dire che non ha accettato il cambio, ce ne passa. Sotto tanti aspetti l’amore dei napoletani lo stiamo vivendo alla grande e si sta notando, nell’aria, quando è a casa e vanno sotto al balcone a fargli i complimenti, per strada. C’è stato un ritorno di fiamma con la tifoseria, Lorenzo è anche più tranquillo adesso, non ha nessun tipo di problema.”

