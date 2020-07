Calciomercato – Il fiorentino Pezzella sogna la maglia del Napoli

Calciomercato – Al fiorentino Pezzella brillano gli occhi se si parla del Napoli

Se venisse concretizzato l’addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli sarebbe costretto ad intervenire sul mercato per rinforzare la difesa. Uno dei nomi accostati nell’ultimo periodo è quello di German Pezzella, classe 91 difensore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale Si Gonfia la Rete, il difensore viola sogna l’azzurro ad occhi aperti:

“Abbiamo raccolto un po’ di verifiche e quello che abbiamo ottenuto è sicuramente interessante: a German Pezzella, quando si parla di Napoli, brillano gli occhi. Non è la prima volta che ci sono dei contatti tra Giuntoli e il suo procuratore Martin Guastadisegno e, fosse per lui, si trasferirebbe all’ombra del Vesuvio il prima possibile. Le cifre non sarebbero un problema, da parte del difensore argentino c’è un ‘sì’ totale al Napoli.

Pezzella però, non si illude più di tanto e il motivo è molto semplice: da quello che è venuto fuori dagli ultimi contatti, sembra che Gabriel del Lille sia molto più avanti rispetto a lui per raccogliere la pesante eredità di Koulibaly“.

