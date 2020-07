Coronavirus, il bollettino del 7 luglio – Nelle ultime 24 ore solo un positivo in Campania

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 241.956 (+138 rispetto a ieri) persone hanno contratto il virus.

I casi attuali sono +14.242 con un decremento di -467;

I deceduti sono +34.899 con un incremento di +30;

I guariti sono +192.815 con un incremento di +574;

I ricoverati in terapia intensiva sono +70 (-2 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 7 luglio:

Totale tamponi: Oggi +1.344 – TOTALE +294.712;

Totale positivi: Oggi +1 – TOTALE +4.747;

Totale deceduti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +432;

Totale guariti: Oggi +2 – TOTALE +4.089.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 94.580 (+53, +0,1%; ieri +111)

Emilia-Romagna 28.706 (+31, +0,1%; ieri +38)

Veneto 19.341 (+14, +0,1%; ieri +1)

Piemonte 31.434 (+5; ieri +6)

Marche 6.791 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 10.003 (+2; ieri +2)

Campania 4.747 (+1; ieri +27)

Toscana 10.306 (+19, +0,2%; ieri +2)

Sicilia 3.096 (+1; ieri +1)

Lazio 8.210 (+5, +0,1%; ieri +19)

Friuli-Venezia Giulia 3.327 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.309 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Puglia 4.535 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Bolzano 2.648 (+1; nessun nuovo caso)

Calabria 1.184 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.371 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Trento 4.876 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Molise 445 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno di fila)

Basilicata 404 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila).

