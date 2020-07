Venerato: ” Osimhen non ancora detto si, ma c’è ottimismo per la chiusura”

Ciro Venerato aggiorna la situazione Osimhen

Ciro Venerato, collega della RAI, nel corso di Goal Show ha rilasciato importanti aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Victor Osimhen non ha ancora detto di sì al Napoli. Ho avuto modo di mandare dei messaggi all’entourage del calciatore e mi è stato detto come stanno davvero le cose. Il giocatore non ha ancora detto di sì al Napoli, ma gli agenti mi hanno detto che c’è un grande ottimismo. Non mi aspetto dei colpi gobbi, ma nel calciomercato non è da escludere nulla. Osimhen ha chiesto altro tempo per pensarci. Il Lille ha dato l’ok alla conclusione della trattativa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pisacane, ag. Insigne: “Mai polemizzatto sulle sostituzioni, Lorenzo è eccezionale”

Genoa-Napoli, streaming e tv: dove vedere la 31a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ipotesi droga per ragazzi morti a Terni