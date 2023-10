Napoli-Real Madrid, Ancelotti: “Il rigore per gli azzurri non c’era, Partita difficile e combattuta fino all’ultimo”

Napoli-Real Madrid, il commento di Ancelotti

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-2 ottenuto dalla sua squadra in trasferta al Maradona. Ecco quanto dichiarato dal tecnico emiliano:

“Quella di stasera, è stata una partita difficile e combattuta fino all’ultimo. Abbiamo incassato il primo gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato a giocare bene. La sofferenza c’è stata dopo un rigore molto dubbio concesso al Napoli. L’ingresso di Modric ci ha dato la possibilità di controllare il gioco, portando a casa una vittoria importante in un campo difficile. Quello concesso al Napoli non è rigore. La mano era un po’ coperta, ma era in scivolata e in Champions questi non si fischiano. Valverde? Assurdo dire che è autorete di Meret. Ha un tiro incredibile, mi viene da ridere se dicono autogol. E’ un grandissimo centrocampista, ha oltre a tantissime qualità anche un tiro formidabile. Non è importante quanto segnerà”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

