Troise: “Il Napoli non prenderà Mirante, ma può arrivare da regolamento”

Troise su Mirante al Napoli

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, commentando la situazione portieri del Napoli:

Troise:

“La normativa inglese impone la quarantena alle persone che sono state dieci giorni prima dell’arrivo in Inghilterra in Paesi a rischio, questo è il motivo per il quale è in dubbio la presenza di Ospina contro il Leicester ma credo che alla fine non ci siano problemi. Situazione Mirante? Il Napoli potrebbe prendere Mirante per tutte le partite di cui ha bisogno, poi quando tornano gli altri portieri si dovrebbe escludere dalla lista. In Italia funziona così in modo da dare l’opportunità ai club di giocare nonostante gli infortuni degli estremi difensori. Il Napoli prenderà Mirante? No, stiamo facendo solo accademia e stiamo spiegando semplicemente le regole. Se dovesse esserci un problema più chiaro per Ospina l’idea si potrebbe prendere più in considerazione”.

