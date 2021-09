FOTO – Amichevole Napoli-Benevento, si va verso il sold out: prezzi e biglietti

Amichevole Napoli-Benevento, si va verso il sold out

Amichevole Napoli-Benevento, lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona.

L’ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori. Ma c’è un’ottima notizia, perché nonostante si tratti solo di una amichevole i tifosi hanno risposto in tantissimi. Sì, perché sono già sold out i seguenti settori:

Curva B Superiore

Curva B Inferiore

Curva A Superiore

Curva A Inferiore

Tribuna Posillipo

?Sono disponibili gli ultimi posti invece nei seguenti settori, ma si va verso il tutto esaurito:

Distinti Anello Superiore (ultimi posti)

Distinti Anello Inferiore (disponibilità alta)

Tribuna Ospiti Inferiore (ultimi posti)

Tribuna Ospiti Superiore (disponibilità alta)

Biglietti Napoli-Benevento

Amichevole Napoli-Benevento, dove vederla in tv e in streaming gratis

Per chi non potesse essere presente allo stadio, l’incontro sarà trasmesso gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre.

