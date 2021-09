Il Napoli pensa a Mirante, può essere azzurro solo in un caso

Napoli, l’ipotesi Mirante non è del tutto scartata

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli resta vigile sulla vicenda portieri. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Il portiere che difenderà i pali del Napoli nelle prossime partite non lo deciderà Luciano Spalletti, ma i voli intercontinentali, o meglio charter, e i protocolli sanitari anti-covid. Strano a dirsi ma il tecnico azzurro dovrà aspettare l’evoluzione della situazione, perché al momento contro la Juve sabato prossimo giocherebbe Davide Marfella, 21 anni, all’esordio in A. Mentre giovedì 16 a Leicester in Europa League toccherebbe a Hubert Idasiak, diciannovenne polacco numero 1 della Primavera azzurra. A meno che il Napoli in extremis decidesse di tesserare lo svincolato Antonio Mirante, ma lo farebbe solo nel caso David Ospina dovesse fermarsi anche lui per un risentimento muscolare”.

