Napoli-Juventus, Chirico: “Gli azzurri avranno un grande vantaggio”

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, afferma che il Napoli partirà in netto vantaggio nella sfida contro i bianconeri.

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato del big match tra il Napoli e la Juventus in programma il prossimo 11 settembre. Il giornalista accende una vera e propria discussione, poiché afferma che il Napoli partirà in netto vantaggio rispetto alla Juventus e ciò penalizzerà molto i bianconeri.

Ecco quanto riportato nell’articolo di Marcello Chirico su “Ilbianconero.com”:

“Domanda: si può giocare una partita di cartello come Napoli-Juventus così sbilanciata fin da prima di scendere in campo? Con una delle due squadre costretta a pesanti defezioni non per accidenti propri (infortuni o quant’altro) ma per lo schiribizzo della FIFA di ingolfare il proprio calendario, fregandosene totalmente dei campionati europei? No, non la si dovrebbe giocare. Perché è evidente il vantaggio di cui beneficerà una squadra rispetto all’altra. Perché così si rischia di indirizzare la partita prima ancora del fischio di inizio. Perché le possibilità di falsare l’incontro sono alte, così come altri incontri della giornata. Tutto più che evidente e lapalissiano, però tutti a guardarsi bene dal dirlo. Dal protestare. Dal fare le barricate per impedire un’assurdità del genere. Il Napoli al massimo dovrà far fronte ad un’emergenza in porta (tra infortunio di Meret e Ospina che dovrebbe giocare all’ultimo), ma – infortunati a parte, quelli li ha pure la Juve – potrà schierare una formazione di alto profilo, magari pure con Osimhen, contro una Juve ridotta all’osso, sia in campo che in panchina. A parti invertite, si starebbe già parlando di campionato falsato.”

