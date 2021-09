SSC Napoli, report allenamento: concessi due giorni di riposo alla squadra

La SSC Napoli pubblica il report dell’odierna seduta di allenamento ed annuncia che la squadra avrà due giorni di riposo.

Il campionato è in pausa, ma gli allenamenti del Napoli continuano. Come di consueto la SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di questa mattina. Da sottolineare che Diego Demme ha svolto un lavoro in campo personalizzato. La prossima sfida di campionato sarà quella contro la Juventus, ma lunedì 6 settembre il Napoli disputerà allo Stadio Maradona una sfida amichevole contro il Benevento. Alla fine del report la Società partenopea ha comunicato che la squadra avrà due giorni di riposo.

“La squadra avrà due giorni di riposo. Lunedì amichevole con il Benevento alle ore 21 allo Stadio Maradona.”

