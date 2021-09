Squalifica Osimhen, martedì l’udienza. Il Napoli punta alla deposizione dell’azzurro

Martedì l’udienza per la riduzione della squalifica ad Osimhen

L’udienza per la squalifica di Osimhen si avvicina, la Corte Federale d’Appello si riunirà martedì per discutere del ricorso presentato dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha chiesto che venga ascoltato anche l’attaccante. Possibile che sia presentato un video, visto che Osimhen sarà impegnato con la Nigeria. L’avvocato Grassani chiederà anche di ascoltare l’arbitro Aureliano, allegando anche delle immagini dell’espulsione di Vidal in Lazio-Inter dello scorso anno che fu sanzionata con una sola giornata di squalifica.

