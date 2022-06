Corriere dello Sport – Koulibaly, prima offerta respinta: il Napoli proverà ancora a trattenerlo.

Kalidou Koulibaly non ha accettato la prima proposta del Napoli, ma la società proverà in tutti i modi a trattenerlo. Il Barcellona è un’osservata speciale, ma anche il Chelsea ci pensa seriamente. De Laurentiis è consapevole, il giocatore andrà in scadenza nel 2023 e la richiesta per lasciarlo partire è sempre di 40 milioni. Tuttavia, sembrerebbe che la società stia riflettendo anche sull’idea di lasciarlo partire il prossimo anno a zero.

