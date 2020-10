Premier Conte, DPCM: “Misure necessarie per evitare secondo lockdown”

Il Premier Conte ha commentato così le nuove misure restrittive

il Premier Giuseppe Conte ha commentato in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il nuovo DPCM nel quale, tra le altre, cose è stato imposto il divieto di fare feste in abitazioni private con più di 6 persone.

Le parole del premier sono riportate sulla Gazzetta ufficiale:

“Rispettando queste misure potremo affrontare questa nuova fase. L’obiettivo è evitare un lockdown generalizzato e tutelare l’economia. L’economia sta ricominciando a correre, per tutelare l’economia e insieme la salute dobbiamo rispettare queste regole. Sia chiaro, non manderemo la polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase”

