Messias: “Scudetto? Napoli troppo forte, puntiamo al piazzamento Champions”

In un 2023 da incubo, in cui solo ora sembrano essersi rialzati, i rossoneri hanno visto sfumare diversi obiettivi stagionali, uno su tutti lo Scudetto (complice un Napoli stratosferico). Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato delle nuove ambizioni stagionali in occasione della celebrazione per il 20° anno della “Fondazione Milan”.

Queste le sue parole:

“Sappiamo tutti il momento che stavamo passando ma arriviamo da tre vittorie importanti dove non abbiamo preso gol e quindi è stata un’ottima vittoria ma dobbiamo lavorare tanto per il proseguo del campionato.

Il mio ruolo? Faccio un po’ di tutto, anche quando facevo l’etserno alto ho sempre fatto sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco.

Se siamo usciti dal periodo difficile? Dobbiamo aspettare la fine dell’anno per dirlo (ride). Dobbiamo lavorare come sempre fatto anch enel corso di questo periodo brutto. Non è passato, perché dobbiamo stare attenti ed è lì fuori dalla porta.

Quale era l’obiettivo a inizio campionato? All’inizio del campionato volevamo vincere il campionato ma il Napoli sta facendo un campionato straordinario e ora l’obiettivo è approdare in Champions e questo è il minimo che possiamo raggiungere”.

