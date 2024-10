Corriere dello Sport – Nazionali, l’ultimo a rientrare sarà Olivera: Conte pensa a Spinazzola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui rientri dei nazionali a Napoli. Olivera sarà l’ultimo a tornare, dunque, contro l’Empoli si fa spazio l’idea Spinazzola: “Il terzino uruguaiano, scontata la squalifica di tre turni dopo gli scontri con la Colombia in Coppa America, può tornare in campo contro l’Ecuador, ma si giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì, dunque il suo rientro in Italia – considerato il lungo viaggio di ritorno – è previsto a pochi giorni della sfida di Empoli.

Scalpita al suo posto Spinazzola, presto sarà tempo di scelte. Conte rifletterà sulla formazione (tra certezze, come Lukaku rimasto in Italia per ritrovare la miglior condizione, e possibili dubbi) anche in vista delle prossime cinque gare racchiuse in tre settimane, dal 20 ottobre al 10 novembre, prima della nuova sosta”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Di Lorenzo: cambiò idea dopo la telefonata di Conte

Indiscrezione Kvaratskhelia, ha avuto già un aumento dell’ingaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’oroscopo del 14 ottobre 2024