Corriere dello Sport – Neres punta alla titolarità: cosa manca per convincere Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione su David Neres. Cosa manca all’azzurro per puntare alla titolarità, nonostante l’impatto incredibile da subentrato, a gara in corso: “David Neres alza il livello sfruttando la sosta Nazionali per assimilare al meglio i concetti base di Conte e l’importanza della fase difensiva dopo avere saltato i due ritiri estivi.

C’è bisogno di tempo, di sbagliare e ancora sbagliare. E’ questo quello che deve fare ora Neres per guadagnarsi una maglia da titolare nel Napoli. Non bastano gol e assist, ora deve migliorare in alcuni concetti avendo giocato in campionato meno impegnativi dal punto di vista tattico”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

