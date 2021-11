Scotto: “Ghoulam dirà addio a gennaio”

Il giornalista Giovanni Scotto, si è soffermato sul contratto di Faouzi Ghoulam.

In diretta, ai microfoni di Radio Goal è intervenuto Giovanni Scotto che ha rilasciato alcune dichiarazioni, ecco quanto dice:

“Il Napoli si sta guardando intorno in vista della campagna acquisti di gennaio. L’obiettivo resta il terzino sinistro. In primo luogo Cristiano Giuntoli dovrà risolvere il contratto di Faouzi Ghoulam. L’algerino guadagna tanto, il Napoli non può permettersi due ingaggi elevati. Il ds cercherà di chiudere un affare low cost. L’obiettivo dei dirigenti azzurri è quello di rescindere il contratto di Faouzi Ghoulam con sei mesi di anticipo rispetto alla sua naturale scadenza a giugno. L’algerino avrebbe modo di trovarsi una nuova squadra fino al termine della stagione”.