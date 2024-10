Corriere dello Sport – Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di David Neres, da parte di Antonio Conte. Il brasiliano è rimasto a Castel Volturno, per migliorare tutti gli aspetti a cui il tecnico tiene di più. Questo è quanto riportato: “Capace di giocare sia a destra che a sinistra o anche più vicino a Lukaku. Perché in queste pochissime occasioni avute il brasiliano ha mostrato di essere un’arma letale in ogni posizione del campo, anche a sinistra al posto di Kvaratskhelia. Anche durante la sosta Nazionali, nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia, Conte ha deciso di schierarlo al posto di Kvara ed è lì che ha trovato la doppietta”.

