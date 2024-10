Radio Kiss Kiss Napoli – Alvino: “Conte ha illuso Milan e Juve, aveva stretto già da tempo un patto con ADL”

Le parole del giornalista Carlo Alvino, in diretta a ‘Radio Goal’: “È un Conte sorprendente, innanzitutto perché questa estate ha fatto illudere il Milan e la Juventus che lui potesse andare ad allenare a Milano o a Torino. Li ha fatti illudere avendo invece da tempo stretto un patto con De Laurentiis.

Quando il Napoli decide di sollevare dall’incarico Garcia va su Conte, che fa quello che fece Spalletti con Gattuso. Se ricordate, quando il Napoli di Gattuso perde a Verona De Laurentiis chiama Spalletti e Spalletti dice: ‘In corsa non ci vengo, ma da questo momento sono in pectore l’allenatore del Napoli per l’anno prossimo. Se proprio dovesse precipitare la situazione, me ne faccio una ragione e arrivo un po’ prima’. Poi non ce ne fu bisogno, quel Napoli di Gattuso finì la stagione e la finì in malo modo grazie il signor Calvarese che regalò la qualificazione in Champions alla Juventus. Quest’anno è successo più o meno la stessa cosa, quando De Laurentiis decide di sollevare dall’incarico Garcia, parla con Conte e Conte esterna le stesse perplessità di Spalletti dell’anno prima. Poi Conte è stato bravo ad illudere Juventus e Milan, facendo credere che potesse nascere qualcosa con questi due club. Il matrimonio tra Conte e il Napoli era già scritto, Conte da uomo del sud ha sempre manifestato l’interesse per la passione e l’entusiasmo della piazza napoletana. E’ una sfida per sé stesso e al mondo del calcio italiano”.

