Quale futuro per i calciatori del Napoli? Ecco chi resta e chi può partire

La stagione del Napoli è finalmente terminata. Finalmente perché, a conti fatti, nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa come lo spettacolo a cui i tifosi hanno assistito. La compagine azzurra ha chiuso il campionato serie a al 10° posto e fuori dalla zona Europa dopo 14 anni consecutivi di partecipazioni ai tornei UEFA. E l’aria di rivoluzione si fa sempre più intensa.

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore – con Conte al momento fortemente in pole – ecco il borsino di chi riprenderà la sua avventura in maglia Napoli e di chi, invece, potrebbe andare via.

Ecco chi resta e chi parte in casa Napoli

Partiamo dunque da i calciatori che dovrebbero essere certi della permanenza. L’acquisto di gennaio Cyril Ngonge ha ben impressionato nonostante il poco minutaggio e dunque sicuramente resterà in rosa, così come anche un altro acquisto del mercato invernale come Pasquale Mazzocchi. Sempre in difesa, dovrebbero rimanere sia Matias Olivera che Amir Rrahmani. A centrocampo invece è indiscutibile per il prossimo anno la presenza di Stanislav Lobotka.

Ci sono anche alcuni giocatori che paiono sicuri partenti. Tra questi, sappiamo già che Piotr Zielinski ha trovato un accordo con l’Inter per la prossima annata, dopo la scadenza del suo contratto in azzurro. Diego Demme, dopo essere stato messo fuori rosa, certamente dirà addio a Napoli a fine stagione, così come non verranno riscattati i prestiti di Leander Dendoncker e Hamed Junior Traorè. Molto, molto difficile anche la permanenza di Gollini: il prestito non dovrebbe essere confermato. La cessione più importante e remunerativa dovrebbe essere quella di Victor Osimhen, il cui rinnovo è sembrato funzionale a un addio a svariati zeri durante la sessione di calciomercato estivo. Posizione molto in bilico anche quella del capitano Giovanni Di Lorenzo, specie dopo le recenti parole dell’agente su una mancanza di fiducia da parte della società. A questo punto anche il futuro dell’ex Empoli è in bilico.

A tal proposito, sono tantissimi i giocatori della rosa attuale del Napoli che non hanno ancora chiaro il loro futuro. Iniziamo con Alex Meret, per cui è scattata automaticamente l’opzione di rinnovo ma che potrebbe rientrare in operazioni di mercato che lo porterebbero altrove. In difesa sono da valutare le posizioni di Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui e Natan, mentre a centrocampo bisognerà capire se dare un’altra chance a Cajuste e provare a recuperare l’irriconoscibile Anguissa di quest’annata. Per via dell’esborso economico Lindstrom sembra destinato a restare, mentre l’intenzione è quella di ripartire da Kvaratskhelia per l’attacco e costruire la squadra su misura del georgiano. Le posizioni di Simeone e Raspadori dipenderanno molto dalle opportunità di mercato, mentre Politano – fresco di rinnovo – dovrebbe rimanere, così come Folorunsho e Gaetano, di rientro dai prestiti. Situazione più complessa invece per Zerbin, che potrebbe essere mandato ancora altrove.