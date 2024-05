Corriere dello Sport – Chiesa nel mirino, ma l’ingaggio è un ostacolo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Federico Chiesa. Nel dettaglio, il giocatore sarebbe molto gradito da Antonio Conte: “Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere.

Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale – nonostante il gradimento di Conte – è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Gasperini, ecco l’offerta dell’Atalanta

Napoli, Manna ha fissato un incontro con Buongiorno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi