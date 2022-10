Corriere dello Sport – Zazzaroni: “Mou nei guai, inconsistenza di Abraham è un problema serio”.

Ivan Zazzaroni ha riassunto in poche parole la disfatta della Roma in casa contro il Betis: “Un’altra beffa, per certi versi simile a quella atalantina. Soprattutto l’inconsistenza di Abraham sta diventando un problema serio per Mourinho, che giustamente continua a dargli fiducia. Dybala, pur se in piena luce, non può bastare, così come la Roma non può pensare di poterla risolvere solo su palla inattiva”.

