Conte dovrebbe confermare il blocco tattico e tecnico esibito col Monza

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare la formazione di Napoli-Como. Secondo le indiscrezioni, Conte dovrebbe confermare lo schema esibito a Monza:

“Conte dovrebbe confermare anche oggi il blocco tattico e tecnico esibito contro il Monza domenica scorsa nel tempio del Diego dal primo minuto: Caprile in porta; difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Lobotka in mediana; e poker offensivo che da destra a sinistra vedrà Politano, il centravanti Lukaku, il jolly McTominay e Kvara. McT, una chiave del sistema: un moto perpetuo da circa 12,815 chilometri percorsi contro la Juve e 12,353 contro il Monza – nessuno come lui – a sostegno di Rom in fase offensiva e poi sulla linea dei centrocampisti in quella difensiva”.

