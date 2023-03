Inter, Zanetti: “Noi discontinui ma Napoli straordinario”

Le parole di Javier Zanetti sulla stagione del Napoli

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato in occasione della presentazione dell’autobiografia di Gianluca Pagliuca “Volare libero”. Nel corso del suo intervento ha parlato della stagione dell’Inter dedicando un pensiero anche al Napoli. La redazione di Tuttomercatoweb ha riportato le sue dichiarazioni.

Queste le sue parole:

Le cose che vanno male vengono accentuate dal campionato fantastico del Napoli? Per prima cosa bisogna riconoscere il grande campionato che sta facendo il Napoli con Luciano Spalletti, qualcosa di straordinario. Noi poi siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto per strada che non dovevamo lasciare. Non dobbiamo cercare i colpevoli, ma le soluzioni. Sento dire che Inzaghi deve dare di più? Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti”.

Fonte foto: Flickr

