Squadre con il miglior trend e con i peggiori numeri della Serie A 2023

Questo è il momento più importante del campionato di Serie A, perché i mesi primaverili saranno determinanti anche ai fini delle principali competizioni internazionali, come Champions, Europa League, Conference League, più la Coppa Italia fratto la possibilità di giocarsi l’Europa l’anno prossimo, vincere lo Scudetto oppure salvarsi.

Questa equazione deve essere pesata con precisione e interpretata nel modo giusto, azzeccare i pronostici per guadagnare soldi con la Serie A significa inevitabilmente seguire le statistiche dei club, in ogni prospettiva possibile, perché in fondo, i numeri non mentono mai e rivelano sempre delle verità non semplici da cogliere per chi non è un appassionato di sport attento.

Questa stagione presenta anche qualche record, per una Serie A frizzante e ancora tutta da scoprire, certo, le curiosità statistiche dei numeri mettono nero su bianco un Napoli troppo forte per essere raggiunto, un Milan in crisi, una Lazio instabile ma anche una Cremonese che non riesce a carburare e una Sampdoria in seria difficoltà. A questo punto, è giunto il momento di addentrarci nella foresta dei numeri.

Salernitana povera di risultati

La Salernitana cambia ancora, esce Nicola ed entra Paulo Sousa, rimedio necessario dopo gli ultimi flop in campionato. 42 reti subite in 22 giornate sono un chiaro segno di come la squadra tenda sempre a prendere gol, sia in casa che in trasferta. Un altro dato rilevante è che la squadra termina la maggior parte delle gare in over, sul frammento di campionato preso in considerazione, sono ben 14 le gare terminate con il simbolo Over 2.5 e soltanto 8 con il simbolo Under 2.5.

Napoli, Milan e Inter, sono le squadre più overone a trazione 3.5

Se per il Napoli questo dato non stupisce affatto, perché in fondo stiamo parlando di un reparto offensivo che già ora ha sfondato abbondantemente il tetto delle 70 reti tra campionato e Champions, Milan e Inter rappresentano sicuramente un’eccezione. In totale, per questi 3 club, 8 partite su 22 sono terminate con il simbolo Over 3.5, ossia con una somma complessiva di almeno 4 gol.

Per quanto riguarda gli Over 2.5, ossia 3 gol totali (fatti o subiti) in una singola gara, è il Milan a dominare questa speciale classifica con 15 partite su 22 terminate con il simbolo Over 2.5, per Napoli e Inter 14.

Under e Over, in casa o in trasferta

Milan e Napoli dominano ancora questo tipo di classifica e sono le squadre più overone in casa con 8 gare terminate in Over 2.5 su 11. In trasferta la situazione cambia, perché è l’Inter a dominare con 9 gare 8terminate con il simbolo Over 2.5) su 11 disputate a San Siro, seguono Bologna e Sassuolo che nello stadio di casa tendono a segnare e subire molti gol.

Le squadre più underone

I club di Serie A più underoni sono Empoli e Lecce, perché nelle prime 22 giornate di campionato hanno concluso ben 15 gare su 22 in Under 2.5.