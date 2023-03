ADL a ruota libera sui frequenti problemi di Dazn

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a ‘Radio 24’. ADL, nel corso del suo intervento in presenza di Pierluigi Pardo, ha criticato aspramente DAZN.

Queste le sue parole:

“Vedo che a Radio24 state parlando sempre più spesso di noi, è bellissimo. Pardo è nemico della qualità perché lavora per l’emittente che manda in onda sempre in ritardo e con una qualità scadente le partite“.

