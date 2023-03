UFFICIALE – Biglietti Napoli-Atalanta in vendita da domani: prezzi e dettagli

Biglietti Napoli Atalanta: prezzi e dettagli

Ultimissime Calcio Napoli – Biglietti Napoli-Atalanta in vendita da domani alle 15.00. Lo annuncia la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

In attesa di Napoli-Lazio di venerdì sera dove è atteso l’ennesimo pienone al Maradona, si va già in proiezione della prossima gara sempre a Fuorigrotta. Nel frattempo sarà riaperto anche il settore ospiti di Torino-Napoli a distanza di un mese dal provvedimento per i fatti avvenuti sull’A1.

Biglietti Napoli-Atalanta, i prezzi:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 30,00

Under 12 € 15,00

