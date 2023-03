De Laurentiis contro la Melandri: “Ha distrutto il calcio con una legge di me**da”

De Laurentiis contro la Melandri, lo sfogo a Radio24

Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista a Radio 24 nel corso di ‘Tutti convocati’. Di seguito le parole del presidente del Napoli.

De Laurentiis contro la Melandri

Sul bando dei diritti tv. “Questo bando è la più grossa stronzata del mondo, come tutti i bandi. Nessuno ha mai avuto il coraggio di dire che la Melandri con una legge di merda ha limitato il mercato del calcio. Non deve esserci nessuna legge che mi limita, è anticostituzionale. La Melandri ha distrutto prima il cinema, con una legge che finalmente Franceschini ci ha rimodulato, e poi il calcio. Perché i politici devono fare cosa di cui non hanno coscienza né esperienza?”.

