Conferenza stampa – Fabregas: “A Napoli con mentalità! Non dobbiamo avere paura”

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa, in vista della sfida contro il Napoli: “Stiamo lavorando partita dopo partita e dobbiamo acquisire la giusta mentalità. Solo così si cresce. Conte non lascia mai i suoi giocatori accontentarsi, questo lo ha reso grande e da qui dobbiamo imparare anche noi.

Antonio giocava un sistema di gioco che tutti conoscevamo molto bene, adesso ha cambiato nelle ultime tre partite, fanno delle cose diverse. Questo ha cambiato un po’ la maniera di preparare questa partita, però ci sta, è parte del lavoro. Ci saranno momenti dove loro domineranno la partita, momenti dove dobbiamo noi dominare, ma quello che non dobbiamo fare è andare lì con la paura pensando che loro sono più forti di noi. Dobbiamo andare lì con la mentalità giusta di prendere la palla e giocare la nostra partita. Quando si deve difendere, ovviamente sono una squadra con tanta qualità, dobbiamo farlo nella maniera giusta. Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto oggi e vedremo se il piano funzionerà o no“.

