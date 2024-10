Conferenza stampa – Conte: “La passione dei tifosi è linfa per noi. Napoli ti avvolge, regala qualcosa di incredibile”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, prima della gara contro il Como. Ha affrontato vari discorsi, quali la forma della squadra e l’entusiasmo dei tifosi:

Pienoni al Maradona, come vi ponete di fronte a questo entusiasmo?

“Questa passione è linfa per noi, vedere i nostri tifosi che ci seguono con questa passione ci fa piacere, non ci isoliamo assolutamente, noi vogliamo condividere con i nostri tifosi dando più del 100%. Il nostro tifoso deve vedere che in ogni partita usciamo con la maglia sudata. Ma si sta creando quest’alchimia ed io non voglio che ci chiudiamo, i ragazzi devono sentirla, deve essere una sana responsabilità. Come la mia accoglienza quando dissi io non ho fatto ancora niente, ma Napoli ti avvolge, ti regala qualcosa di incredibile, parlando con i nuovi lo senti e noi dobbiamo alimentare questo connubio, deve essere forte al di là del risultato perché lavoriamo seriamente con ragazzi seri che amano il Napoli, l’impegno non mancherà mai ed i ragazzi lo sanno e fino a quel momento ci aspettiamo un Maradona pieno”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Llorente: “Occhio al Napoli per lo scudetto”

Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferrara si trasforma in una città da brivido per Halloween