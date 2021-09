Martino: “Spalletti può stare sereno, potrebbe far riposare Insigne e far giocare Lozano”

Vetrina importante quella di Leicester, in Inghilterra, per Lorenzo Insigne. Occhio al colpo di scena, possibile esordio di Lozano al posto del capitano.

Il radiocronista, Carmine Martino, su Radio Kiss Kiss Napoli ha preso parte alla trasmissione Radio Goal, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni riguardanti Insigne e la formazione: “Insigne? E’ il capitano e ci tiene a giocare, poi in Inghilterra è una vetrina importante. Credo che Spalletti proprio in quel settore può dormire sogni tranquilli, potrebbe far riposare Lorenzo e far giocare Lozano. Il Chucky stranamente sta mostrando le sue cose migliori a destra e non a sinistra, che era la sua posizione originaria. Poi c’è Ounas che può essere buttato nella mischia: è quello che può far saltare tutte le marcature anche in Inghilterra”.

