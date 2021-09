Martino: “Il Napoli non è favorito, il pronostico è dalla parte del Leicester”

Il radiocronista, Carmine Martino, allerta i tifosi: “E’ una gara difficile, il Leicester è una delle squadre più forti dell’Europa League”.

Carmine Martino, radiocronista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso parte alla trasmissione Radio Goal, per parlare della sfida a Leicester: “Il Leicester è una delle squadre più forti dell’Europa League e come tale va inserita nel lotto delle favorite, così come il Napoli che ha giocato spesso in Champions e da oltre un decennio in Europa. Questo è il fiore all’occhiello del presidente De Laurentiis. Penso che il Napoli non sia favorito, il pronostico è dalla parte del Leicester. Rodgers ha giustamente esaltato il valore degli avversari, ma è l’ha fatto anche pretattica, è la classica strategia che adottato tutti quanti.

Il Napoli a Leicester rischia, il pareggio che è il punteggio che manca da tanto tempo per entrambe, sarebbe un risultato perfetto per gli azzurri”.

