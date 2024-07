Tuttosport – Raspadori-Chiesa, lo scambio intriga le società: si attendono occasioni sul mercato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile scambio tra Raspadori e Chiesa:

“Quella estera con destinazione Premier e quella legata alla Serie A con il Napoli sullo sfondo. Cominciamo ad analizzare la prima raccontando che l’agente dell’azzurro, Ramadani, ieri è stato visto a Londra, città non solo sede di sei club, ma di fatto centro nevralgico del mercato inglese. E, si sa, che su Federico si sono interessati in un passato anche recente il Chelsea e il Manchester United.

Dal punto di vista economico solo questa fascia di società può essere in grado di alzare il livello salariale che Chiesa non intende morigerare. Diversa, infatti, l’operazione che potrebbe portarlo a Napoli, dove Antonio Conte sarebbe ben felice di averlo a disposizione. Al momento Napoli e Juventus attendono che il mercato si esprima con eventuali altre occasioni e opportunità ma l’idea di uno scambio tra Chiesa e Raspadori intriga non poco”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Michael Folorunsho rinnova con il Napoli: la nota del club

Osimhen-Lukaku, si potrebbe chiudere entro una data precisa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi