Tudor verso il si al Napoli, le ultime sulla trattativa

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato delle ultime notizie in merito al Napoli e l’eventuale arrivo di Igor Tudor.

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto nel corso di “Radio Gol”, trasmissione in onda su “Kiss Kiss Napoli”, ed ha parlato delle ultime notizie relative ad Igor Tudor.

Di seguito le sue parole:

“Igor Tudor, secondo le informazioni che mi arrivano, è il tecnico prescelto di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore ha deciso di accettare la guida del Napoli subentrando dunque a mister Rudi Garcia. Tudor avrebbe detto di sì anche perché Aurelio De Laurentiis sarebbe andato incontro alle sue richieste. Il patron avrebbe voluto contrattualizzare il mister per sei mesi, ipotesi però che non soddisfa il tecnico. Così il presidente sarebbe disposto a concedere al croato un contratto più lungo: i prossimi sei mesi, la prossima stagione e una opzione a favore della società anche per quella ancora successiva. E a queste condizioni Tudor direbbe di sì.”

