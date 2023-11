Juventus-Napoli: vietata la trasferta ai residenti in Campania

La Juventus ha diramato un comunicato relativo alla sfida contro il Napoli, in particolare alla trasferta vietata ai residenti in Campania.

La sfida di campionato tra Juventus e Napoli si terrà venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Arena. La trasferta sarà però vietata ai tifosi residenti nella Regione Campania, ad eccezione di coloro che sono in possesso della Juventus Card.

Ad annunciare ciò è stato proprio il club bianconero.

Di seguito il comunicato:

“L’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra avversaria. In attesa di disposizioni da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti in regione Campania, in nessuna fase di vendita, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera.”

