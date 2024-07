Corriere dello Sport – Osimhen blocca l’arrivo di Lukaku: tornerà al Chelsea per allenarsi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul fronte Osimhen-Lukaku. Il nigeriano complica l’arrivo del belga, poiché è legato alla sua cessione:

“Il Chelsea non l’ha convocato per la tournée negli Stati Uniti in programma fino al 6 agosto, fino alla partita contro il Real Madrid in programma al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, ma nei prossimi giorni rientrerà a Londra e comincerà ad allenarsi a Cobham, la casa dei Blues. In attesa che la vicenda-Osimhen si sblocchi e anche lui possa fare i bagagli e volare a Napoli da Antonio Conte”.

