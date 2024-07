Corriere dello Sport – Ostigard, nelle prossime ore sarà un giocatore del Rennes

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Leo Ostigard. Il giocatore, dopo una brusca frenata, è a un passo dal Rennes: “Il Napoli, il club francese e l’entourage del calciatore sono stati fino all’ultimo al lavoro per definire gli ultimi dettagli di una trattativa praticamente conclusa alla vigilia della partenza di Castel di Sangro, sulla base di una cessione a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

Tanto che Ostigard non è stato convocato da Conte per il ritiro in Abruzzo dopo aver partecipato alla prima fase della preparazione a Dimaro, in Trentino. Qualche problema venuto fuori sui titoli di coda aveva frenato l’ufficializzazione dell’affare, ma le parti hanno lavorato per consentire al calciatore di saltare su un volo per la Bretagna in queste ore”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Michael Folorunsho rinnova con il Napoli: la nota del club

Osimhen-Lukaku, si potrebbe chiudere entro una data precisa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi