Verona-Napoli: il quotidiano promuove la direzione di Doveri

Secondo il Corriere dello Sport l’operato del direttore di gara è da considerarsi sufficiente

Il Corriere dello Sport promuove la direzione di Verona-Napoli dell’arbitro Daniele Doveri e il VAR Maurizio Mariani.

Questo è quanto si legge:

“Voto 6 – Partita con qualche sbavatura per Doveri (decisamente rivedibile lo spostamento in campo così come l’accettazione, soprattutto da parte dei giocatori del Verona ) alla sua 11ª gara in serie A stagionale, la 190ª in carriera. Manca il fallo di Ceccherini su Ospina (intervento chiaro ai danni del portiere), stride un po’ il secondo giallo a Ceccherini”.

