Il Napoli pronto a riscattare Simeone: le cifre dell’affare

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino il Napoli riscatterà l’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone.

Giovanni Simeone ha conquistato il Napoli e i tifosi azzurri in pochissimo tempo. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra suo riscatto che dovrebbe avvenire a fine anno.

Aurelio De Laurentiis è rimasto stregato dalla ‘riserva d’oro’, dalla sua grinta, dal suo modo di prepararsi facendo meditazione. Colpito dalla gioia che mostra dopo ogni gol, dall’energia che mette in campo anche se gioca pochi minuti. Il dado è tratto: il Napoli – si continua a leggere – lo riscatterà dal Verona a fine anno. De Laurentiis non ha creato questa squadra, assieme a Giuntoli, facendo solo valutazioni di ordine tecnico: hanno anche pesato le caratteristiche umane dei singoli calciatori. C’è uno spogliatoio fatto di personalità differenti rispetto a quello dell’anno scorso dove la leadership era nelle mani della vecchia guardia. Ora, tra tanti volti nuovi, c’è quello di Simeone che va verso la conferma per il prossimo campionato, nonostante sia ormai impiegato con il contagocce: questa estate la formula era quella del prestito con riscatto (fissato a 12 milioni). Non ci sarà bisogno di fare altre riflessioni.”

Fonte foto: Instagram, @simeonegiovanni

